Синоптики прогнозируют 9 марта в ЛНР от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 9 марта будет колебаться от 6 градусов мороза ночью до 2 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 8 марта до 21:00 9 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 2-4 градуса, днем – минус 1 - плюс 1 градус.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов ниже нуля ночью и от нуля до 2 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 10 марта будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-11, днем 1-6 градусов мороза. 11 марта - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 8-13, днем 3-8 градусов ниже нуля.

08 марта — Луганск