Военные инструкторы из Великобритании провели проверки в рядах ВСУ в Донбассе

Уровень подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донбассе оценили британские военные, которые побывали на линии разграничения на прошедших выходных.Федеральное агентство новостейКак сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины, делегация Вооруженных сил Великобритании провела проверку эффективности подготовки украинских солдат и посетила Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске.Помимо этого, иностранные инструкторы осмотрели контрольный пункт въезда-выезда "Майорское".Военные из Великобритании проводят обучение украинских военнослужащих еще с 2015 года в рамках операции ORBITAL. За это время британские советники подготовили свыше 22,5 тысяч бойцов ВСУ.Мария Верескова