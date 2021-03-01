Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса

«У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.

Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий.Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».