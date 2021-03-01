Это он! Злой мим, с протянутой рукой

Критичных проблем удержания власти у Владимира Александровича, по-моему, нет. Украина падает, падает, но никак не упадет. Её экономика за 7 лет кризиса не сдулась, как нам предрекали, значит, в таком режиме существования и не сдуется.

Украинское общество терпит разрыв с Россией и нацистскую риторику, значит и будет терпеть. Москва ждёт, Киев поддавливает. Русский Донбасс молотят, особой видимой реакции нет.

Ну, тогда будет ли война? Ну, тогда нет. Значит, все это осложнение, по Киевскому сценарию, регулируемое, предупредительное? Они, показательно нагнетают, мы показательно не реагируем?

Мне говорят: «Сладков, что ты ищешь смысл в конспирологии»? А где его искать, среди официальных сообщений? В Сети? «Один военный сказал»? Где?

Тогда, что, причина - «Северный поток»? Запустим и дадим гари? Сомневаюсь. Чтоб совершить какой-то рывок, подобный возвращению Крыма, надо иметь мощный экономический каркас. Надо иметь на это большие деньги.

А значит, какая там война? Наступление украинских войск, в любом случае несчастное и провальное, - зачем? Война расколет Украину, потому что, Россия, имея деньги, не имея денег, отреагирует.

И, опять же, реагировать

мягко, поступательно, эволюционно - у нас на это нет ресурсов. Нам придется бить сильно сразу, и уже работать с нокаутированной Украиной, приводить ее в сознание, не допуская к телу никого.

Владимир Путин именно об этом Киев и предупреждал. А может быть мы ЭТОГО хотим, чтоб одним махом? Но, пока Москва ждёт, Киев поддавливает, Донбасс страдает, Зеленский балансирует. С протянутой рукой.

Ему даже памятник в Симферополе поставили. А может не ему, но... Поразительно похож.

Александр Сладко