Вакцинация препаратом Sputnik V проходит в прививочном пункте Луганской поликлиники № 10 (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦВакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом Sputnik V, вторая партия которого прибыла в ЛНР в конце февраля, проходит в прививочном пункте Луганской городской поликлиники №10. Об этом журналистам сообщила главный врач медучреждения Светлана Казарцева.Прививочный пункт поликлиники № 10 из-за COVID-19 был развернутпо адресу:"Здесь, на территории (больницы № 2) развернуто одно из прививочных отделений. Мы начали вакцинацию со 2 марта. Пока весь мир переживает о том, как защититься от коронавируса и как получить вакцину, жители нашей Республики уже имеют возможность привиться", - сказала Казарцева.Главврач сообщила, что первыми вакцинацию в прививочном отделении проходят педагоги, медицинские и социальные работники."Это те люди, которым по долгу службы приходится сталкиваться с большим количеством населения, и для их защиты и предотвращения распространения заболевания они получили такую возможность (привиться первыми)", - пояснила главврач.Она отметила, что все пациенты, получившие первый компонент российской вакцины, не испытывали каких-либо существенных осложнений и чувствуют себя удовлетворительно.Работник одного из социальных учреждений Луганска Сергей Лещенко рассказал, что сам принял решение о прохождении вакцинации и после получения первого компонента вакцины чувствует себя хорошо."Я контактирую с детьми, поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, принял такое решение (привиться). Я считаю, что вакцинация необходима, она поможет предотвратить распространение заболевания и в целом победить этот вирус", - уверен соцработник.Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 116,5 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3215 случаев, 283 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.09 марта — Луганск