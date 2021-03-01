Вакцинация препаратом Sputnik V проходит в прививочном пункте Луганской поликлиники № 10 (ФОТО)
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом Sputnik V, вторая партия которого прибыла в ЛНР в конце февраля, проходит в прививочном пункте Луганской городской поликлиники №10. Об этом журналистам сообщила главный врач медучреждения Светлана Казарцева.
Прививочный пункт поликлиники № 10 из-за COVID-19 был развернут на территории Луганской городской многопрофильной больницы № 2 по адресу: улица Фрунзе, 106.
"Здесь, на территории (больницы № 2) развернуто одно из прививочных отделений. Мы начали вакцинацию со 2 марта. Пока весь мир переживает о том, как защититься от коронавируса и как получить вакцину, жители нашей Республики уже имеют возможность привиться", - сказала Казарцева.
Главврач сообщила, что первыми вакцинацию в прививочном отделении проходят педагоги, медицинские и социальные работники.
"Это те люди, которым по долгу службы приходится сталкиваться с большим количеством населения, и для их защиты и предотвращения распространения заболевания они получили такую возможность (привиться первыми)", - пояснила главврач.
Она отметила, что все пациенты, получившие первый компонент российской вакцины, не испытывали каких-либо существенных осложнений и чувствуют себя удовлетворительно.
Работник одного из социальных учреждений Луганска Сергей Лещенко рассказал, что сам принял решение о прохождении вакцинации и после получения первого компонента вакцины чувствует себя хорошо.
"Я контактирую с детьми, поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, принял такое решение (привиться). Я считаю, что вакцинация необходима, она поможет предотвратить распространение заболевания и в целом победить этот вирус", - уверен соцработник.
Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 116,5 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3215 случаев, 283 заразившихся скончались.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
09 марта — Луганск
Метки: {keywords}