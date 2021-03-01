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Волонтеры "Мира Луганщине" за неделю помогли 48 находящимся на самоизоляции жителям ЛНР

root Сегодня, 12:450Новости
Волонтеры "Мира Луганщине" за неделю помогли 48 находящимся на самоизоляции жителям ЛНР


Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" за неделю оказали помощь 48 жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД.
"В рамках акции "Рука помощи" волонтеры с 1 по 7 марта помогли 18 жителям Луганска. Всего за неделю они оказали помощь 48 жителям Республики", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что акция включает в себя доставку продуктов питания, воды и медикаментов пожилым, маломобильным и находящимся на самоизоляции жителям ЛНР.
"С момента старта акции "Рука помощи" волонтеры помогли 2550 жителям разных городов и районов Республики", - отметили в движении.
Напомним, 1 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.
Оставить заявки для получения помощи можно с 09:00 до 18:00 по телефонам: +38 (072) 503 55 55, +38 (0642) 34 55 05.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 116,5 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3215 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
09 марта — Луганск

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