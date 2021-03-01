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Прокуратура способствовала выплате луганским бизнесменом 1,5 млн руб. налогового долга

Sergey Сегодня, 12:450Новости
Прокуратура способствовала выплате луганским бизнесменом 1,5 млн руб. налогового долга
Сотрудники прокуратуры Каменнобродского района Луганска приняли меры реагирования, в результате которых один из предпринимателей погасил налоговую задолженность на общую сумму более 1,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения налогового законодательства "в части определения, исчисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей на сумму свыше 1,5 миллиона рублей".
"На устранение указанных нарушений закона прокуратурой района в адрес вышеуказанного субъекта предпринимательской деятельности внесен документ прокурорского реагирования (представление), по результатам рассмотрения которого налоговая задолженность погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.
09 марта — Луганск

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