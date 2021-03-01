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В Алчевске горело здание банка. ФОТО

robot Сегодня, 13:000Новости
В Алчевске горело здание банка. ФОТО
В Алчевске горело заброшенное здание «Проминвестбанка». Об этом сообщают жители в соцсетях.
Как сообщается, пожар возник в 18:00 7 марта. Внутри заброшенного здания, куда доступ свободен, неизвестные разожгли огонь, что привело к возгоранию здания.
На место прибыли пожарные, которые и устранили очаг возгорания.
По словам местных жителей, горит «Проминвестбанк» не впервые.
Местные «власти» не решают проблему, оставив крепкое двухэтажное здание в 500 метрах от «администрации» города на произвол, говорят алчевцы.
«Здание принадлежит Проминвестбанку, а банк принадлежит российскому Внешэкономбанку, возглавляемому господином И.Шуваловым», — пишут жители города.
Происшествия - Сегодня, 12:45 79

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