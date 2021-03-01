Предприниматель из Луганска вынужден был заплатить 1,5 млн руб под давлением прокуратуры



В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения налогового законодательства «в части определения, исчисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей на сумму свыше 1,5 миллиона рублей».

«На устранение указанных нарушений закона прокуратурой района в адрес вышеуказанного субъекта предпринимательской деятельности внесен документ прокурорского реагирования (представление), по результатам рассмотрения которого налоговая задолженность погашена в полном объеме», — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 12:41 40 Сотрудники прокуратуры Каменнобродского района Луганска приняли меры реагирования, в результате которых один из предпринимателей погасил налоговую задолженность на общую сумму более 1,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения налогового законодательства «в части определения, исчисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей на сумму свыше 1,5 миллиона рублей».«На устранение указанных нарушений закона прокуратурой района в адрес вышеуказанного субъекта предпринимательской деятельности внесен документ прокурорского реагирования (представление), по результатам рассмотрения которого налоговая задолженность погашена в полном объеме», — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 12:41 40

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