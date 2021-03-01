СМИ Польши: ВМФ РФ провёл ракетные стрельбы в ответ на решение Варшавы строить фрегаты ПВО

Министерство обороны РФ сообщило о новых учениях батареи ракет береговой противокорабельной системы «Бастион». В Польше предполагают, что ВМФ РФ провели ракетные стрельбы в ответ на решение Варшавы строить фрегаты ПВО в рамках программы «Мечник».Об этом пишут в статье, опубликованной польским интернет-изданием Defence 24.Согласно сценарию учений, комплексы «Бастион» Балтийского флота выполнили ракетные удары по обнаруженной группе кораблей условного противника.СМИ Польши отмечают, что в случае военного конфликта наиболее опасными для будущих польских кораблей могут стать противокорабельные ракеты «Оникс», которыми, помимо других не менее грозных боеприпасов, оснащены российские противокорабельные комплексы. Ведь они, пишет польское СМИ, способны атаковать цели со сверхзвуковой скоростью 2,6 Маха на расстоянии до 600 километров.Польские читатели в комментариях отнеслись скептически к такому предположению. Некоторые из них вообще не считают нужным создавать польские корабли ПВО, так как, по их мнению, воздушное пространство над Балтикой неплохо контролирует авиация НАТО."Вы действительно думаете, что русские имитировали гибель наших кораблей, которых нет и, наверное, еще долго не будет? И зачем нам «зенитные» фрегаты, если НАТО имеет подавляющее преимущество над Балтийским морем?" - пишет один из них."В случае чего, любая угроза будет устранена истребителями F-35", - вторит ему другой.Еще один читатель заметил, что российские береговые комплексы уже стоят на вооружении, а польских «зенитных кораблей» пока еще нет."Стоило бы подумать, что появилось раньше: «Бастион» или «Мечник». Выходит, что это наши фрегаты ПВО являются ответом на русские «Бастионы»", - заметил поляк.Но самым оригинальным был комментарий читателя, который дал свой прогноз на случай российско-польского вооруженного конфликта."В случае войны с Россией и Белоруссией, большинство мобилизованных поляков перейдет на сторону славян", - считает он.источник