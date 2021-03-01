Луганчане вынуждены есть колбасу и выпивать алкоголь прямо на КПВВ, если не пускают



Отмечается, что людей зачастую не пропускают в течение продолжительного времени, действия свои мотивируют разными причинами — отсутствием электроэнергии, проблемами в работе компьютеров.

«Люди не верят, что это все действительно было, они считают, что все это надуманно, с целью показать гражданам ЛНР, что такое «железный занавес». Людей группами пропускали на территорию «республики», но при этом подвергли унизительному осмотру — тщательно перетряхнули все сумки. Связано это с новыми правилами от таможни ЛНР», — говорится в сообщении.

Также те, кто переходят КПВВ в сторону «ЛНР» говорят, что «реальные действия сотрудников таможни ЛНР» сильно отличаются от написанных на бумаге правил.

«Лекарства официально можно ввозить не более пяти упаковок для личного пользования, на деле же провезти их в Луганск практически невозможно. То же касается сигарет и алкоголя. Могут забрать и заставить выбросить даже литр обычного пива. Не провезешь на территорию республики и больше 2 кг сыра и колбасных изделий. Доходит до смешного — на золоте, которое есть на людях, ищут следы ношения, поскольку новое — нельзя», — говорится в сообщении.

В социальных сетях луганчане рассказывают, «забавные истории», которые на самом деле не очень смешны.

Луганчанину, который пытался в чате «Домой в Луганск. Пути решения» выяснить сможет ли он перенести в Луганск бутылку «Мартини».



Бывалые пользователи, разъяснили, что если будет украинский акциз, или на бутылке будет хоть слово на украинском языке, то бутылку не пропустят.

«И без акциза, если найдут и захотят забрать — заберут», — уверены другие.

«Возьмите с собой бокал и шоколадку. И если скажут выбросить мартини, сядьте и глядя им в глаза медленно выпейте», — посоветовал еще один.

Луганчанка тут же поделилась, что у ее подруги на пункте пропуска потребовали выкинуть «лишнюю колбасу», женщина просто села напротив таможенников и тут же съела «излишки».

Все, кто пересекает КПВВ уже поняли, что «цель пограничников и таможенников ЛНР вполне понятна — отбить у граждан желание «шастать» без крайней необходимости». Политика - Сегодня, 16:00 420 С чем приходится сталкиваться луганчанам при переходе на территорию ЛНР с подконтрольной Украине территории , передает Depo.Донбасс со ссылкой на «Донбасский кейс».Отмечается, что людей зачастую не пропускают в течение продолжительного времени, действия свои мотивируют разными причинами — отсутствием электроэнергии, проблемами в работе компьютеров.«Люди не верят, что это все действительно было, они считают, что все это надуманно, с целью показать гражданам ЛНР, что такое «железный занавес». Людей группами пропускали на территорию «республики», но при этом подвергли унизительному осмотру — тщательно перетряхнули все сумки. Связано это с новыми правилами от таможни ЛНР», — говорится в сообщении.Также те, кто переходят КПВВ в сторону «ЛНР» говорят, что «реальные действия сотрудников таможни ЛНР» сильно отличаются от написанных на бумаге правил.«Лекарства официально можно ввозить не более пяти упаковок для личного пользования, на деле же провезти их в Луганск практически невозможно. То же касается сигарет и алкоголя. Могут забрать и заставить выбросить даже литр обычного пива. Не провезешь на территорию республики и больше 2 кг сыра и колбасных изделий. Доходит до смешного — на золоте, которое есть на людях, ищут следы ношения, поскольку новое — нельзя», — говорится в сообщении.В социальных сетях луганчане рассказывают, «забавные истории», которые на самом деле не очень смешны.Луганчанину, который пытался в чате «Домой в Луганск. Пути решения» выяснить сможет ли он перенести в Луганск бутылку «Мартини».Бывалые пользователи, разъяснили, что если будет украинский акциз, или на бутылке будет хоть слово на украинском языке, то бутылку не пропустят.«И без акциза, если найдут и захотят забрать — заберут», — уверены другие.«Возьмите с собой бокал и шоколадку. И если скажут выбросить мартини, сядьте и глядя им в глаза медленно выпейте», — посоветовал еще один.Луганчанка тут же поделилась, что у ее подруги на пункте пропуска потребовали выкинуть «лишнюю колбасу», женщина просто села напротив таможенников и тут же съела «излишки».Все, кто пересекает КПВВ уже поняли, что «цель пограничников и таможенников ЛНР вполне понятна — отбить у граждан желание «шастать» без крайней необходимости». Политика - Сегодня, 16:00 420

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