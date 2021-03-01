Правительство ЛНР с 1 июля увеличило зарплаты работникам госучреждений – Минсоцполитики

Правительство Республики приняло постановление об увеличении с 1 июля зарплаты работникам государственных учреждений. Об этом на брифинге в Доме Правительства ЛНР сообщила министр труда и социальной политики Республики Светлана Малахова."Правительством принято постановление "О системе оплаты труда работников государственных учреждений Луганской Народной Республики". Им предусмотрено с 1 июля 2021 года повышение базовых должностных окладов (тарифных ставок) на 28% всем без исключения работникам государственных учреждений и организаций. Прежде всего, работникам образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта и других отраслей", - сказала она.Министр уточнила, что "размер первого тарифного разряда составит 10 093 рубля".Ознакомиться с документом можно будет на сайте Правительства ЛНР.Ранее в Министерстве финансов ЛНР сообщали, что власти Республики планируют очередные повышения пенсий, социальных выплат и заработных плат с июля 2021 года.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в Республике должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года.Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.09 марта — Луганск