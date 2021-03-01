Повышение пенсионных выплат коснется около 420 тыс. пенсионеров ЛНР – Минсоцполитики

Очередное повышение пенсионных выплат, которое произойдет с 1 июля, коснется около 420 тыс. пенсионеров ЛНР. Об этом на брифинге в Доме Правительства Республики сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.Ранее председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева рассказала, что размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 июля 2021 года превысит 6,5 тыс. руб."Повышение пенсионных выплат коснется около 420 тысяч граждан Республики", - уточнила Малахова.Напомним, Правительство ЛНР с января 2021 года увеличило размер пенсионных выплат в Республике на 17%, минимальный размер пенсии в настоящее время составляет 5 616 руб.Министерство финансов ЛНР сообщало, что власти Республики планируют очередные повышения пенсий, социальных выплат и заработных плат с июля 2021 года.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в Республике должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года.Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.09 марта — Луганск