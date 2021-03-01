Правительство ЛНР с 1 июля увеличило размеры почти всех соцвыплат – Минсоцполитики

Правительство ЛНР приняло постановление об увеличении с 1 июля почти всех видов социальных пособий. Об этом на брифинге в Доме Правительства Республики сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова."В рамках выполнения Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики сегодня Правительством принято постановление "Об утверждении государственных размеров социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики", предусматривающее очередной этап повышения социальных стандартов", - сказала она.Министр уточнила, что "повышение предусмотрено по 14 видам социальных пособий из 16 и затронет те виды, размер которых не был увеличен в январе", при этом оно "охватит более 62 тысяч граждан"."Так, например, по сравнению с 2020 годом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста увеличится более чем в два раза - с 2 500 рублей до 5 400 рублей; ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства и на детей-инвалидов с надбавкой на уход увеличится более чем на 60% - инвалид с детства первой группы подгруппа А - с 7 450 рублей - до 11 952 рублей", - добавила Малахова.Ознакомиться с документом можно будет на сайте Правительства ЛНР.Напомним, Правительство Республики приняло постановление "Об утверждении размеров государственных социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики", которым с 1 января 2021 года увечило размеры почти всех видов соцпособий.Ранее в Министерстве финансов ЛНР сообщали, что власти Республики планируют очередные повышения пенсий, социальных выплат и заработных плат с июля 2021 года.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в Республике должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года.Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.09 марта — Луганск