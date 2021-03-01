Бойцы ВСУ отобрали оборудование у прибывших в зону "ООС" пропагандистов – Народная милиция

Киевские силовики отобрали дорогостоящее оборудование, телефоны, деньги и документы у журналистов одного из украинских телеканалов, прибывших в зону так называемой операции объединенных сил ("ООС") для подготовки пропагандистских видеосюжетов. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"6 марта в районе населенного пункта Троицкое группа журналистов телеканала ICTV, прибывшая в зону "ООС" для съемки пропагандистских видеосюжетов, была задержана отрядом украинских боевиков из состава 59-й бригады. Боевики отобрали у журналистов дорогостоящее оборудование, а также мобильные телефоны, деньги и документы", - сказал он.

Офицер пресс-службы добавил, что журналисты пострадали от халатности офицеров тактической группы информационно-психологических операций (ИПсО), которые должны были организовать их встречу, обеспечить безопасность и работу на позициях ВСУ.

"Офицеры ИПсО во главе со старшим группы подполковником Мартусенко распивали спиртные напитки вечером накануне встречи журналистов и, будучи не в состоянии выполнять должностные обязанности, предоставили журналистов самим себе. В результате группа корреспондентов прибыла в другое подразделение и почувствовала на себе "гостеприимность и дисциплинированность" боевиков вооруженных формирований Украины", - продолжил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что после жалоб журналистов в штаб "ООС" и длительного разбирательства им удалось вернуть свои документы и телефоны.

"Однако дорогостоящее оборудование осталось трофеем боевиков, а командир 10-й отдельного мотопехотного батальона майор Зворыкин заверил офицеров штаба "ООС", что его подчиненные не трогали имущество журналистов", - добавил офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

09 марта — Луганск