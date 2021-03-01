Кто получил прибавку в 500 гривен к пенсии



Как сообщает «Апостроф», «чистый» размер считается без надбавок за стаж, повышения выплаты до уровня минималки (если она не дотягивает), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2,4 тыс грн для тех, кому 65 лет ( в том случае, если все условия по стажу выполнены).

Если после проведения индексации повышение будет меньше 100 грн, недостающую сумму будут начислять в виде доплаты к пенсии.

Отмечается, что это не последняя индексация в 2021 году. Уже в следующем месяце может пройти автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам.

С 1 марта индексируются только трудовые пенсии, назначенные по возрасту, а также по инвалидности и по потере кормильца. Без повышения останутся 3,1 млн пенсионеров (28%). Новости Украины - Сегодня, 18:14 104 С минувшей недели украинцам начали выплачивать повышенные пенсии. Индексация затронет 8 миллионов пенсионеров. Чтобы понять, какой будет ваша прибавка, умножьте «чистую» пенсию на 1,11.Как сообщает «Апостроф», «чистый» размер считается без надбавок за стаж, повышения выплаты до уровня минималки (если она не дотягивает), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2,4 тыс грн для тех, кому 65 лет ( в том случае, если все условия по стажу выполнены).Если после проведения индексации повышение будет меньше 100 грн, недостающую сумму будут начислять в виде доплаты к пенсии.Отмечается, что это не последняя индексация в 2021 году. Уже в следующем месяце может пройти автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам.С 1 марта индексируются только трудовые пенсии, назначенные по возрасту, а также по инвалидности и по потере кормильца. Без повышения останутся 3,1 млн пенсионеров (28%). Новости Украины - Сегодня, 18:14 104

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