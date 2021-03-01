В понедельник началась Масленица у православных
С 8 марта православные жители начали отмечать Масленичную неделю.
История праздника
Масленица — праздник языческий. По некоторым версиям, изначально её праздновали, прославляя бога солнца Ярилу. В это день радовались скорому теплу и прогоняли надоевшую уходящую зиму.
Гуляния всегда сопровождались огнём — горящие костры, колёса и чучело были главными атрибутами Масленицы и отзвуками культа солнца, царившего на Руси. После принятия христианства Церковь освятила этот языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Масленичная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время Масленицы верующие должны приблизиться к прощению всех обид, покаянию, примирению с ближними. В древние времена Масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было под строгим запретом. Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но праздновать её начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед Масленицей отмечали Пёструю, или Мясопустную неделю. Называли её так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в пищу мясо, чередовались — получался такой «пёстрый» период. Жениться на этой неделе считалось недобрым знаком, и свадьбы переставали играть вплоть до Пасхи.
Традиции Масленицы
По традиции, Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них своё название и ритуалы, которые непременно нужно было исполнять.
Понедельник - встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам — за помин душ усопших.
Вторник — заигрыши или, по-простому, сватовство: в деревне в этот день устраивали смотрины. Время выбрано неспроста. В Великий пост свадьбы играть было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому молодёжь знакомилась на Масленичной неделе с далеко идущими целями.
Среда - лакомка. Про день тёщиных блинов слышали? Так вот, в масленичную среду мать жены печёт блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче её стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение «к тёще на блины».
Четверг - разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костёр, кулачные бои, всё это в сопровождении песен и плясок . Но главная традиция — взятие снежного городка. Дети и взрослые строят снежную крепость, делятся на две команды — пехоту и конницу — и начинают игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница же пытается её разрушить.
Пятница - тёщины вечёрки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен досыта накормить её. Причём приходит тёща не одна, а с «товарками» — подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять.
Суббота - золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Если золовки были незамужние, то приглашались также холостые подруги невестки. А если уже семейные, то и подруги приглашались те, что замужем.
Воскресенье - проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось — сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.
Культура - Сегодня, 17:44 80
История праздника
Масленица — праздник языческий. По некоторым версиям, изначально её праздновали, прославляя бога солнца Ярилу. В это день радовались скорому теплу и прогоняли надоевшую уходящую зиму.
Гуляния всегда сопровождались огнём — горящие костры, колёса и чучело были главными атрибутами Масленицы и отзвуками культа солнца, царившего на Руси. После принятия христианства Церковь освятила этот языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Масленичная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время Масленицы верующие должны приблизиться к прощению всех обид, покаянию, примирению с ближними. В древние времена Масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было под строгим запретом. Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но праздновать её начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед Масленицей отмечали Пёструю, или Мясопустную неделю. Называли её так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в пищу мясо, чередовались — получался такой «пёстрый» период. Жениться на этой неделе считалось недобрым знаком, и свадьбы переставали играть вплоть до Пасхи.
Традиции Масленицы
По традиции, Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них своё название и ритуалы, которые непременно нужно было исполнять.
Понедельник - встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам — за помин душ усопших.
Вторник — заигрыши или, по-простому, сватовство: в деревне в этот день устраивали смотрины. Время выбрано неспроста. В Великий пост свадьбы играть было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому молодёжь знакомилась на Масленичной неделе с далеко идущими целями.
Среда - лакомка. Про день тёщиных блинов слышали? Так вот, в масленичную среду мать жены печёт блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче её стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение «к тёще на блины».
Четверг - разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костёр, кулачные бои, всё это в сопровождении песен и плясок . Но главная традиция — взятие снежного городка. Дети и взрослые строят снежную крепость, делятся на две команды — пехоту и конницу — и начинают игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница же пытается её разрушить.
Пятница - тёщины вечёрки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен досыта накормить её. Причём приходит тёща не одна, а с «товарками» — подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять.
Суббота - золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Если золовки были незамужние, то приглашались также холостые подруги невестки. А если уже семейные, то и подруги приглашались те, что замужем.
Воскресенье - проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось — сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.
Культура - Сегодня, 17:44 80
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