Вчера, 8 марта через два КПВВ на Донбассе смогли пройти всего лишь 873 человека. Троих в Украину не пустили



Через КПВВ «Новотроицкое» — 83 и 71 человека соответственно. В пропуске на подконтрольную Украине территорию, из-за невозможности установить мобильное приложение «Вдома» и отказ от обсервации, было отказано трем лицам. Новости Региона - Сегодня, 17:36 228 Вчера, 8 марта через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения смогли пересечь 719 человек. В том числе в сторону Луганска проследовало 296 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 423 человека.Через КПВВ «Новотроицкое» — 83 и 71 человека соответственно. В пропуске на подконтрольную Украине территорию, из-за невозможности установить мобильное приложение «Вдома» и отказ от обсервации, было отказано трем лицам. Новости Региона - Сегодня, 17:36 228

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