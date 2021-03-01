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Вассерман разгадал хитрый план Байдена превратить Украину в поле для войны

root Сегодня, 18:450Новости
Вассерман разгадал хитрый план Байдена превратить Украину в поле для войны
Нынешнее серьезное обострение в зоне внутриукраинского конфликта обусловлено избранием президентом США Джозефа Байдена.

К такому выводу пришел известный российский интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман. В интервью изданию "Украина.ру" он заявил, что политическая власть в США захвачена группировкой сторонников унифицированной глобализации, которая готова подавлять любое разнообразие.
По мнению публициста, Россия категорически не вписывается в концепцию воинственных глобалистов и поэтому является для них безусловным и основным врагом, которого необходимо уничтожить.
"И одно из средств этого уничтожения — провоцирование войны внутри русского большинства граждан Украины и попытки превратить это большинство в нечто антирусское. И обострение на Донбассе — неизбежное и заранее спрогнозированное специалистами следствие назначения Байдена президентом США", — подчеркнул Вассерман.

Стратегическим интересам американцев соответствует не конфликт между нынешними участниками кровопролития в Донбассе, но полномасштабная война между Россией и Украиной, на что Вашингтон провоцирует Киев, полагает Вассерман.
Анастасия Броцкая

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