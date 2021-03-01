Украина посчитала свои убытки

Сумма прямых убытков Украины в виде потерь активов вследствие потери Донбасса и Крыма превышает триллион гривен в ценах 2013 года. Об этом говорится в Национальной экономической стратегии Украины на период до 2030 года, которую утвердило украинское правительство.В документе отмечается, что потеря территорий Донбасса, а также Крыма и Севастополя вызвала ряд значительных структурных сдвигов в национальной экономике, в частности отток инвестиций, и произвела немалое влияние на национальную экономику страны в целом.«По подсчетам Минюста, сумма прямых убытков в виде потерь активов, составляла в ценах 2013 года 950 млрд гривен. Рыночная стоимость материально-сырьевой базы в АР Крым и г. Севастополе для Украины составляла еще 126,8 млрд гривен. Имидж региона как опасного пока не дает возможности для долгосрочного планирования и снижает готовность потенциальных инвесторов вкладываться в развитие бизнеса, вызывает массовый отток трудоспособного населения и капитала с территорий, прилегающих к территорияд Донбасса и Крыма, а также усиливает миграционную нагрузку других регионов вследствие вынужденного внутреннего перемещения населения» , — говорится в стратегии.Однако отметим, что украинские органы власти не подают в международные суды иски к РФ о потере имущества, из-за отсутствия централизованной политики по обобщению убытков и правовой стратегии защиты имущества.Анна Кузнецова