В Луганске с 1 июля увеличат зарплаты всем бюджетникам на 28%



«Правительством принято постановление «О системе оплаты труда работников государственных учреждений ЛНР». Им предусмотрено с 1 июля 2021 года повышение базовых должностных окладов (тарифных ставок) на 28% всем без исключения работникам государственных учреждений и организаций. Прежде всего, работникам образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта и других отраслей», — сказала она.

Министр уточнила, что «размер первого тарифного разряда составит 10 093 рубля».

Ознакомиться с документом можно будет на сайте Правительства ЛНР. Экономика - Сегодня, 20:00 0 В Луганске приняли решение увеличить с 1 июля зарплаты работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Светлана Малахова.«Правительством принято постановление «О системе оплаты труда работников государственных учреждений ЛНР». Им предусмотрено с 1 июля 2021 года повышение базовых должностных окладов (тарифных ставок) на 28% всем без исключения работникам государственных учреждений и организаций. Прежде всего, работникам образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта и других отраслей», — сказала она.Министр уточнила, что «размер первого тарифного разряда составит 10 093 рубля».Ознакомиться с документом можно будет на сайте Правительства ЛНР. Экономика - Сегодня, 20:00 0

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