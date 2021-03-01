Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 10 марта

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 10 марта 2021 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

74,2640 рубля

1 ЕВРО

88,1736 рубля

10 украинских гривен

26,7446 рубля

09 марта — Луганск

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