Центр Луганска и Камброд отключат завтра от электричества

Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 10 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).

В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:

улица Оборонная, 77, 81, 83, 93;

улица Челюскинцев, 92, 121, 145;

улица Звейнека, 152;

улица Цимлянская, 1, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица Луганской Правды, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;

улица Коммунальная, 79, 79а, 80;

улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;

улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;

улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

улица Лермонтова, 98 г.

В Каменнобродском районе без электричества останутся:

участок Цупова, 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 9а, 12, 13, 13/2, 13/3, 15, 16, 17, 20, 23, 18, 19, 21.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.

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