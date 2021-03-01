В Луганске с 1 июля увеличат размер всех социальных пособий



«Правительством принято постановление «Об утверждении государственных размеров социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории ЛНР», предусматривающее очередной этап повышения социальных стандартов», — сказала она.

Министр уточнила, что «повышение предусмотрено по 14 видам социальных пособий из 16 и затронет те виды, размер которых не был увеличен в январе», при этом оно «охватит более 62 тысяч граждан».

«Так, например, по сравнению с 2020 годом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста увеличится более чем в два раза — с 2 500 рублей до 5 400 рублей; ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства и на детей-инвалидов с надбавкой на уход увеличится более чем на 60% - инвалид с детства первой группы подгруппа А — с 7 450 рублей — до 11 952 рублей», — добавила Малахова.

Ознакомиться с документом можно будет на сайте Правительства ЛНР. Экономика - Сегодня, 20:11 238 В Луганске приняли решение об увеличении с 1 июля почти всех видов социальных пособий. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Светлана Малахова.«Правительством принято постановление «Об утверждении государственных размеров социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории ЛНР», предусматривающее очередной этап повышения социальных стандартов», — сказала она.Министр уточнила, что «повышение предусмотрено по 14 видам социальных пособий из 16 и затронет те виды, размер которых не был увеличен в январе», при этом оно «охватит более 62 тысяч граждан».«Так, например, по сравнению с 2020 годом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста увеличится более чем в два раза — с 2 500 рублей до 5 400 рублей; ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства и на детей-инвалидов с надбавкой на уход увеличится более чем на 60% - инвалид с детства первой группы подгруппа А — с 7 450 рублей — до 11 952 рублей», — добавила Малахова.Ознакомиться с документом можно будет на сайте Правительства ЛНР. Экономика - Сегодня, 20:11 238

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