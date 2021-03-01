Завтра днем в Луганске до 4 градусов мороза, переменная облачность без осадков.



«С 21:00 9 марта до 21:00 10 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от минус 5 до нуля градусов», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 8-10 градусов, днем — 2-4 градуса мороза.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 7-9 градусов мороза и 3-5 градусов ниже нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 марта метеорологи отмечали в 1985 году — минус 22,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2020 году и составляла плюс 17,5 градуса.

Время восхода солнца в столице Луганске 10 марта — 06:16, время захода — 18:54. Продолжительность светового дня составит 12 часов 38 минут.

По предварительному прогнозу, 11-12 марта ожидается сухая и морозная погода. Температура воздуха 11 марта существенно не изменится, ночью 12 марта понизится на 3-5 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 21:06 116 Температура воздуха в регионе 10 марта будет колебаться от 10 градусов мороза ночью до нуля градусов днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.«С 21:00 9 марта до 21:00 10 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от минус 5 до нуля градусов», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 8-10 градусов, днем — 2-4 градуса мороза.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 7-9 градусов мороза и 3-5 градусов ниже нуля днем.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 марта метеорологи отмечали в 1985 году — минус 22,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2020 году и составляла плюс 17,5 градуса.Время восхода солнца в столице Луганске 10 марта — 06:16, время захода — 18:54. Продолжительность светового дня составит 12 часов 38 минут.По предварительному прогнозу, 11-12 марта ожидается сухая и морозная погода. Температура воздуха 11 марта существенно не изменится, ночью 12 марта понизится на 3-5 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 21:06 116

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