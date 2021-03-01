Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР изъяли у луганчанина более шести кг марихуаны

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР изъяли у луганчанина более шести кг марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства."Сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики по месту проживания жителя Луганска обнаружено и изъято наркотическое средство - марихуана общей массой более 6 кг", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса ЛНР (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.09 марта — Луганск