ВСУ применили 120-мм минометы при обстреле территории Республики – Народная милиция

Киевские силовики с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня, при обстрелах использовались 120-мм минометы. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), за текущие сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

На Попаснянском направлении военнослужащие 59-й бригады с позиций в районе села Троицкое обстреляли поселок городского типа Калиново из автоматического станкового гранатомета (АГС) и стрелкового оружия.

Военнослужащие 92-й бригады дважды обстреляли район села Калиново из 120-мм минометов и станкового гранатомета, позже с направления села Катериновка они обстреляли район поселка Молодежное из АГС и станкового противотанкового гранатомета.

"Данные факты нарушений комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующие о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК", - сообщили в оборонном ведомстве.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

09 марта — Луганск