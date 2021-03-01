С 1июля повысят пенсионные выплаты 420 тысячам луганских пенсионеров
В Луганске заявили, что очередное повышение пенсионных выплат, которое произойдет с 1 июля, коснется около 420 тыс. пенсионеров. Об этом сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.
Ранее председатель Пенсионного фонда Татьяна Васильева рассказала, что размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 июля 2021 года превысит 6,5 тыс. руб.
«Повышение пенсионных выплат коснется около 420 тысяч граждан республики», — уточнила Малахова. Экономика - Сегодня, 07:00 121
Ранее председатель Пенсионного фонда Татьяна Васильева рассказала, что размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 июля 2021 года превысит 6,5 тыс. руб.
«Повышение пенсионных выплат коснется около 420 тысяч граждан республики», — уточнила Малахова. Экономика - Сегодня, 07:00 121
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