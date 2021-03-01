В Луганской городской больнице №2 открыли прививочный пункт. ФОТО
Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом Sputnik V, вторая партия которого прибыла в ЛНР в конце февраля, проходит в прививочном пункте Луганской городской поликлиники №10. Об этом журналистам сообщила главный врач медучреждения Светлана Казарцева.
Прививочный пункт поликлиники № 10 из-за COVID-19 был развернут на территории Луганской городской многопрофильной больницы № 2 по адресу: улица Фрунзе, 106.
«Здесь, на территории (больницы № 2) развернуто одно из прививочных отделений. Мы начали вакцинацию со 2 марта. Пока весь мир переживает о том, как защититься от коронавируса и как получить вакцину, жители Луганска уже имеют возможность привиться», — сказала Казарцева.
Главврач сообщила, что первыми вакцинацию в прививочном отделении проходят педагоги, медицинские и социальные работники.
«Это те люди, которым по долгу службы приходится сталкиваться с большим количеством населения, и для их защиты и предотвращения распространения заболевания они получили такую возможность привиться первыми», — пояснила главврач.
Она отметила, что все пациенты, получившие первый компонент российской вакцины, не испытывали каких-либо существенных осложнений и чувствуют себя удовлетворительно.
Работник одного из социальных учреждений Луганска Сергей Лещенко рассказал, что сам принял решение о прохождении вакцинации и после получения первого компонента вакцины чувствует себя хорошо.
«Я контактирую с детьми, поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, принял такое решение (привиться). Я считаю, что вакцинация необходима, она поможет предотвратить распространение заболевания и в целом победить этот вирус», — уверен соцработник.
Красота и здоровье - Сегодня, 08:07 222
Прививочный пункт поликлиники № 10 из-за COVID-19 был развернут на территории Луганской городской многопрофильной больницы № 2 по адресу: улица Фрунзе, 106.
«Здесь, на территории (больницы № 2) развернуто одно из прививочных отделений. Мы начали вакцинацию со 2 марта. Пока весь мир переживает о том, как защититься от коронавируса и как получить вакцину, жители Луганска уже имеют возможность привиться», — сказала Казарцева.
Главврач сообщила, что первыми вакцинацию в прививочном отделении проходят педагоги, медицинские и социальные работники.
«Это те люди, которым по долгу службы приходится сталкиваться с большим количеством населения, и для их защиты и предотвращения распространения заболевания они получили такую возможность привиться первыми», — пояснила главврач.
Она отметила, что все пациенты, получившие первый компонент российской вакцины, не испытывали каких-либо существенных осложнений и чувствуют себя удовлетворительно.
Работник одного из социальных учреждений Луганска Сергей Лещенко рассказал, что сам принял решение о прохождении вакцинации и после получения первого компонента вакцины чувствует себя хорошо.
«Я контактирую с детьми, поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, принял такое решение (привиться). Я считаю, что вакцинация необходима, она поможет предотвратить распространение заболевания и в целом победить этот вирус», — уверен соцработник.
Красота и здоровье - Сегодня, 08:07 222
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