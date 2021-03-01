В центре Луганска насмерть сбил женщину пьяный водитель на люксовом внедорожнике
В Луганске на пересечении улиц «50 лет образования СССР» и «Луганской Правды» автомобиль BMW X6 насмерть сбил женщину. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом пишут луганчане в социальных сетях.
В Луганске, 7 марта 2021 года, автомобиль BMW X6 двигаясь на высокой скорости, на пересечении улиц «50 лет образования СССР» и «Луганской Правды» насмерть сбил женщину 35-45 лет.
Водитель автомобиля, 1990 года рождения, скрылся с места происшествия, однако, его обнаружили через 15 — 20 минут, после происшествия, сотрудники МВД, задержали его во дворах квартала Героев Брестской Крепости. Мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Источники сообщают, что на месте происшествия, где произошло ДТП, работали сотрудники генпрокуратуры, а не МВД, что говорит о том, что водитель был не простым смертным. Происшествия - Сегодня, 09:00 490
В Луганске, 7 марта 2021 года, автомобиль BMW X6 двигаясь на высокой скорости, на пересечении улиц «50 лет образования СССР» и «Луганской Правды» насмерть сбил женщину 35-45 лет.
Водитель автомобиля, 1990 года рождения, скрылся с места происшествия, однако, его обнаружили через 15 — 20 минут, после происшествия, сотрудники МВД, задержали его во дворах квартала Героев Брестской Крепости. Мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Источники сообщают, что на месте происшествия, где произошло ДТП, работали сотрудники генпрокуратуры, а не МВД, что говорит о том, что водитель был не простым смертным. Происшествия - Сегодня, 09:00 490
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