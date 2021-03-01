Концертные программы в Луганской филармонии 12-13 марта
Артисты Луганской академической филармонии 12 и 13 марта представят три концертные программы. Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения культуры.
«В пятницу, 12 марта, в 16.00 в исполнении камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Виктора Фалалеева прозвучат «Весенние мелодии». Ведущие солисты выступят с популярными песнями о любви, дружбе и весне», — говорится в сообщении.
В филармонии добавили, что в субботу, 13 марта, в 11.00 академический симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля ЛНР Александра Щурова приглашает детей и родителей в путешествие «Вокруг света за 60 минут».
«В этот же день в 15.00 состоится концерт органной музыки «И.С. Бах. Великий музыкант и философ». Заслуженная артистка Украины Анна Мокрова исполнит известные произведения немецкого композитора. Также прозвучат вокальные фрагменты из духовных и светских произведений автора», — отметили там.
Столичная филармония расположена по адресу: улица Ленина, 23.
Культура - Сегодня, 10:00 34
«В пятницу, 12 марта, в 16.00 в исполнении камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Виктора Фалалеева прозвучат «Весенние мелодии». Ведущие солисты выступят с популярными песнями о любви, дружбе и весне», — говорится в сообщении.
В филармонии добавили, что в субботу, 13 марта, в 11.00 академический симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля ЛНР Александра Щурова приглашает детей и родителей в путешествие «Вокруг света за 60 минут».
«В этот же день в 15.00 состоится концерт органной музыки «И.С. Бах. Великий музыкант и философ». Заслуженная артистка Украины Анна Мокрова исполнит известные произведения немецкого композитора. Также прозвучат вокальные фрагменты из духовных и светских произведений автора», — отметили там.
Столичная филармония расположена по адресу: улица Ленина, 23.
Культура - Сегодня, 10:00 34
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