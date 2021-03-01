Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс

"Цель провокации и введения "миротворцев" — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу", — заявил Гармаш.

Фото: РИА НовостиПредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке "провокации" в Донбассе, чтобы ввести в регион миротворцев. Об этом он написал в фейсбуке, передает РИА Новости.в ЂДипломат заявил, что Франция и Германия готовят некие "предложения по кластерам", согласно которым удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. Но Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.в ЂПо его словам, введение миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу.в ЂПри этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в "контрнаступление".