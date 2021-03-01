КГБ Белоруссии сообщил о трёх сценариях протестов в конце марта

«Нам достоверно известно, что в период с 25-го числа по 27-е будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране… Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции. — ред.) 25-го числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», — сказал он.

«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационную манипуляцию, ориентирование на домовые чаты и на координаторов с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», — цитирует главу КГБ РИА Новости.

Фото: ReutersСпецслужбам Белоруссии известно о трёх сценариях протестов 25—27 марта, на которых предполагаются в том числе столкновения граждан с силовиками. Об этом заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава КГБ Иван Тертель, передает RT.в Ђв ЂПо словам Тертеля, возможно, предусматриваются и «более жёсткие сценарии» с участием «третьих лиц» и с нанесением увечий здоровью людей.в ЂСогласно второму сценарию, может быть заявлена акция в районе площади Бангалор в Минске, после чего предполагается вывод людей на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом» в центральные районы города и с провоцированием действий правоохранительных органов.в Ђв ЂТертель заявил, что правоохранительные органы будут «действовать жёстко, в соответствии с законодательством».