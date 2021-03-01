В СБУ рассказали о вызове на допрос Медведчука и Порошенко
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вызывала на допрос председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также экс-президента страны Петра Порошенко, который не явился. Вопросы следователей касались в том числе записи телефонного разговора, на которой якобы Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков, обсуждают поставки электроэнергии в Крым, передает RT.
«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых плёнках Медведчука — Суркова, ранее обнародованных в СМИ», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс-Украина.
Там также добавили, что вызывали на допрос Порошенко.
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«В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными плёнками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос», — уточнили в СБУ.
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В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос главы ее политсовета Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы", передает РИА Новости.
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Как отметили в пресс-службе "Оппозиционной платформы – За жизнь", вопросы во время допросы — это "тайна следствия".
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"Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", — говорится в заявлении на сайте партии.
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Там считают, что подобные действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
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Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что обнародованную порталом "Цензор.нет" запись разговора якобы Медведчука и Суркова присоединят к делу о финансировании терроризма (по нему против Медведчука уже ввели санкции), следователи назначат экспертизу ее подлинности.
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