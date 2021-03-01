В СБУ рассказали о вызове на допрос Медведчука и Порошенко

«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых плёнках Медведчука — Суркова, ранее обнародованных в СМИ», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс-Украина.

"Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", — говорится в заявлении на сайте партии.

Фото: РИА НовостиСлужба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вызывала на допрос председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также экс-президента страны Петра Порошенко, который не явился. Вопросы следователей касались в том числе записи телефонного разговора, на которой якобы Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков, обсуждают поставки электроэнергии в Крым, передает RT.Там также добавили, что вызывали на допрос Порошенко.в Ђ«В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными плёнками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос», — уточнили в СБУ.в ЂВ партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос главы ее политсовета Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы", передает РИА Новости.в ЂКак отметили в пресс-службе "Оппозиционной платформы – За жизнь", вопросы во время допросы — это "тайна следствия".в Ђв ЂТам считают, что подобные действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.в ЂРанее глава СБУ Иван Баканов заявил, что обнародованную порталом "Цензор.нет" запись разговора якобы Медведчука и Суркова присоединят к делу о финансировании терроризма (по нему против Медведчука уже ввели санкции), следователи назначат экспертизу ее подлинности.