Донбасс. Оперативная лента военных событий 10.03.2021

«В Кировском районе Донецка в поселке Старомихайловке 9 марта были повреждены частные домовладения по улице Чкалова 26, 28, 30 и 32», – говорится в сообщении.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), за текущие сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

"Данные факты нарушений комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующие о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК", - сообщили в оборонном ведомстве.

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