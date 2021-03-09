Донбасс. Оперативная лента военных событий 10.03.2021
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- Лента военных событий в Новороссии за 09.03.2021
09:55 Четыре домостроения повреждены в результате обстрела в поселке Старомихайловка на западе Донецка.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
«В Кировском районе Донецка в поселке Старомихайловке 9 марта были повреждены частные домовладения по улице Чкалова 26, 28, 30 и 32», – говорится в сообщении.
Как в свою очередь отметил мэр столицы Алексей Кулемзин, в результате вчерашнего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины по указанным адресам осколками посечены кровля, фасады домов и хозяйственных построек, повреждена линия электропередачи. Информации о пострадавших не поступало.
По данным СЦКК, накануне подразделения Киева обстреляли поселок Старомихайловку на западе Донецка из вооружения БМП-2 и СПГ.
09:00 ВСУ четыре раза за сутки открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, при обстрелах использовались 120-мм минометы.
Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), за текущие сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
На Попаснянском направлении военнослужащие 59-й бригады с позиций в районе села Троицкое обстреляли поселок городского типа Калиново из автоматического станкового гранатомета (АГС) и стрелкового оружия.
Военнослужащие 92-й бригады дважды обстреляли район Калиново из 120-мм минометов и станкового гранатомета, позже с направления села Катериновка они обстреляли район поселка Молодежное из АГС и станкового противотанкового гранатомета.
"Данные факты нарушений комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующие о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК", - сообщили в оборонном ведомстве.
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