Тот парень, который стоит во главе того ведомства...

Фото: ReutersБайден не смог вспомнить как зовут министра обороны США.Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The Sun.Байден посвятил свою речь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от президента, но, несмотря на это, политик не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.«Я также хочу поблагодарить сек... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал президент во время трансляции.https://lenta.ru/news/2021/03/09/oopsy/ - цинкДедушка старый, ему все равно.Если серьезно, то чем дальше, тем больше будет возрастать роль окружения Байдена и вице-президента Харрис, в особенности, если старческий маразм у Байдена будет прогрессировать.Ранее Байден публично заявлял https://www.infowars.com/posts/video-biden-forgets-the-name-of-the-pentagon-and-his-own-defense-secretary/, что иногда он просыпается дома, но не понимает, где находится. Трамписты по этому поводу неистовствуют, упирая на то, что Агент Дональд был адекватен, в отличие от.В дополнение к случаю со старческим маразмом: цитаты великих людей из Твиттера https://twitter.com/POTUS/status/1369386260964532225И вот на это променяли чудесный аккаунт Трампа...Борис Рожин