В конце недели в Донецке ожидается потепление, но ночью морозы до минус девяти.



«По данным Гидрометцентра МЧС в ДНР, на текущей неделе ожидается: преимущественно без осадков; температурный фон: ночью 4-9° мороза; днем 0-5° мороза, в конце недели — повышение до 3° тепла», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе в Донецке сохранялась прохладная погода с кратковременными осадками. В отдельные дни скорость порывов ветра достигала 20 м/с. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха ночью достигала -5 градусов.

Сейчас в Донецке преимущественно облачно, столбик термометра показывают ноль градусов. Новости Донецка - Сегодня, 13:21 45 Донецкий Гидрометцентр прогнозирует на текущей неделе температуру в ночное время суток до -9 градусов, осадков не предвидится. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС.«По данным Гидрометцентра МЧС в ДНР, на текущей неделе ожидается: преимущественно без осадков; температурный фон: ночью 4-9° мороза; днем 0-5° мороза, в конце недели — повышение до 3° тепла», — говорится в сообщении.На минувшей неделе в Донецке сохранялась прохладная погода с кратковременными осадками. В отдельные дни скорость порывов ветра достигала 20 м/с. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха ночью достигала -5 градусов.Сейчас в Донецке преимущественно облачно, столбик термометра показывают ноль градусов. Новости Донецка - Сегодня, 13:21 45

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