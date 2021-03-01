В Луганске в феврале пересчитали пенсии в сторону увеличения почти 2,8 тысяч пенсионеров



«За февраль 2021 года органами Пенсионного фонда ЛНР назначено 1 333 пенсии, проведено 1 444 перерасчета пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на территории региона «принято на учет 55 граждан (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства ЛНР от 3 сентября 2019 года «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного Фонда лиц, прибывших на постоянное проживание в ЛНР» (с изменениями)».

«За месяц заключено 19 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 11 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса», — отметили в Пенсионном фонде. Экономика - Сегодня, 13:00 137 В Луганске в феврале 2021 года Пенсионный фонд назначил и провел перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка почти 2,8 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в ведомстве.«За февраль 2021 года органами Пенсионного фонда ЛНР назначено 1 333 пенсии, проведено 1 444 перерасчета пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что на территории региона «принято на учет 55 граждан (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства ЛНР от 3 сентября 2019 года «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного Фонда лиц, прибывших на постоянное проживание в ЛНР» (с изменениями)».«За месяц заключено 19 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 11 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса», — отметили в Пенсионном фонде. Экономика - Сегодня, 13:00 137

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