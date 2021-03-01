ЛГПУ 24 марта приглашает абитуриентов на День открытых дверей в онлайн-режиме

Луганской государственный педагогической университет (ЛГПУ) 24 марта приглашает абитуриентов на День открытых дверей, который пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил пресс-центр вуза."Луганский государственный педагогический университет приглашает учащихся старших классов, абитуриентов и их родителей присоединиться к интерактивному мероприятию. Впервые в истории старейший педагогический вуз Донбасса - ЛГПУ - распахнет свои двери для всех желающих в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.Принять участие в мероприятии можно по ссылке на платформе Zoom,"Сотрудники приемной комиссии, директора и деканы структурных подразделений педагогического университета расскажут об актуальных профессиях, которым обучают в вузе, особенностях обучения в каждом институте и факультете, разъяснят особенности вступительной кампании 2021 года и ответят на все вопросы", - добавили в пресс-центре.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 117,1 млн, из них более 2,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3215 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.10 марта — Луганск