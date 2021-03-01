Творог и рис подешевели в ЛНР в I декаде марта – Госкомстат

Творог и рис подешевели в ЛНР в I декаде марта. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Стоимость творога снизилась на 0,5%, риса – на 0,4%.

В то же время не изменились цены на хлеб, муку, манную крупу, макаронные изделия, соль, рыбу и рыбные консервы, сливочное и подсолнечное масло, сыр.

В I декаде марта незначительно подорожали свинина, говядина, сало, овсяные хлопья, гречневая крупа, горох, сахар, колбасы вареные, сосиски и сардельки, молоко, сметана, картофель, капуста, морковь, свекла, лук, яблоки, чай и питьевая бутилированная вода.

В отчетном периоде незначительно подорожали бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.

Ранее в Госкомстате сообщали, что во II декаде февраля в ЛНР подешевели говядина, рыба и чай.

10 марта — Луганск