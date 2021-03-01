Жители Крыма и Донбасса подали восемь тысяч жалоб против Украины в ЕСПЧ

"Это со всей страны. Из них восемь тысяч — это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины", — сказал замминистра в интервью интернет-изданию "Буквы".

Фото: РИА НовостиЖители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) восемь тысяч жалоб против Киева, сообщил замглавы украинского Минюста — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, передает РИА Новости.По его словам, в общей сложности против Украины написали 10,5 тысячи заявлений.в ЂЛищина не в курсе, о чем идет речь в этих жалобах. Украинскому Минюсту известна суть лишь двух заявлений: одно касалось выплат Киевом пенсий (ее отклонили), второе — разрушения жилья из-за обстрела со стороны украинских силовиков.в ЂКроме того, есть 150-200 дел, в которых фигурирует Украина. Они касаются плохой организации боевых действий в Донбассе, из-за чего "военные попали в плен", неэффективного расследования, недостаточных усилий Киева по освобождению своих граждан.в ЂВ украинском Минюсте считают, что жителей ЛНР и ДНР "могли подтолкнуть массово подавать заявления" против Киева, заявил он.