На сайтах Кремля, правительства, Госдумы и Совфеда произошел сбой

Фото: PixabayСайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень среды, их работу восстановили спустя час, передает РИА Новости.в ЂПри этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил журналистам, что эти ресурсы функционируют, однако в их работе возможны сбои. В этот момент он сам находился возле компьютера и смог открыть сайт Кремля.в ЂВопрос о причинах случившегося он переадресовал Минсвязи.в ЂРанее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России возникают неполадки в работе сервисов "Ростелекома".Сбои начались около 11:12 мск. По данным Downdetector, 93 процента пользователей жалуются на проблемы с интернетом, четыре процента претензий связаны с работой всех сервисов, еще у двух процентов возникают проблемы с работой телевидения.