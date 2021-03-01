В Москве даже не слышали о мирном плане для Донбасса, предложенный Францией и Германией и доработан Киевом



Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков.

Так же отреагировал на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о наличии плана мирного завершения войны на Донбассе, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщил ТАСС.

Замглавы МИД РФ выразил удивление на вопрос о существовании мирного плана, отметив, что «первый раз слышит» о документе.



Ермак заявлял 9 марта, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия, Франция и Украина разработали план мирного завершения войны, стороны ждут реакцию России. Как отмечал Ермак, шаги, предложенные в документе, соответствует Минским договоренностям и могут стать дорожной картой урегулирования конфликта на востоке Украины, последним шагом в которой будет реинтеграция оккупированных территорий и проведение там выборов.

Новости в Мире - Сегодня, 15:15 91 России ничего не известно о мирном плане урегулирования конфликта на Донбассе, который, согласно заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, был предложен Францией и Германией и доработан в Киеве. Об этом заявили официальные лица в Москве.Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков.Так же отреагировал на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о наличии плана мирного завершения войны на Донбассе, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщил ТАСС.Замглавы МИД РФ выразил удивление на вопрос о существовании мирного плана, отметив, что «первый раз слышит» о документе.Ермак заявлял 9 марта, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия, Франция и Украина разработали план мирного завершения войны, стороны ждут реакцию России. Как отмечал Ермак, шаги, предложенные в документе, соответствует Минским договоренностям и могут стать дорожной картой урегулирования конфликта на востоке Украины, последним шагом в которой будет реинтеграция оккупированных территорий и проведение там выборов.Новости в Мире - Сегодня, 15:15 91

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