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Общественники ЛНР передали кадетскому корпусу научные издания от российского общества (ФОТО)

Sergey Сегодня, 15:450Новости
Общественники ЛНР передали кадетскому корпусу научные издания от российского общества (ФОТО)



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Представители Общественной палаты (ОП) и Союза писателей (СП) ЛНР передали Республиканскому казачьему кадетскому корпусу имени маршала авиации Александра Ефимова ряд научных изданий от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
"Двуглавый орёл" - общероссийское добровольное общественное объединение, созданное в ноябре 2017 года, в манифесте организации говорится, что ее главная задача - очистить историю Отечества от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации. Общество сотрудничает с Русской православной церковью.
"В рамках проекта #КнигиДонбассу" мы продолжаем начатую в этом году гуманитарную акцию по передаче книг в учебные заведения Республики", - рассказал председатель ОП ЛНР Алексей Карякин.
Он уточнил, что "научные и публицистические труды, касающиеся вопросов богословия, культуры, политологии и социума, рассматриваемых с точки зрения православного христианства", в Республику были переданы "от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", руководимого известным российским предпринимателем, общественным деятелем и меценатом Константином Малофеевым, и предназначены для учебных заведений ЛНР".
Глава комиссии по вопросам культуры, образования и науки ОП ЛНР, председатель правления СП ЛНР Глеб Бобров проинформировал, что книги будут переданы в Луганский богословский университет в честь архистратига Михаила, Луганский государственный педагогический университет, Луганский государственный сельскохозяйственный университет, Алчевский казачий корпус, в воскресную школу Первомайска, Луганскую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Горького.
Заместитель директора кадетского корпуса по воспитательной работе подполковник Игорь Черепов подчеркнул, что педагоги и кадеты "всегда рады вниманию к учебному заведению со стороны Общественной палаты, казачества и других общественных объединений".
"Книга – это лучший подарок, а тем более в сегодняшней ситуации. Переданные сегодня издания можно использовать в учебном процессе: на уроках истории, при изучении истории родного края и в патриотическом воспитании. Уверен, что не только детворе, но и преподавателям будет интересно ознакомиться с этими трудами", - отметил Черепов.
Напомним, в феврале 2021 года руководители Общественной палаты и Союза писателей ЛНР передали Луганскому государственному университету имени Владимира Даля от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" ряд научных изданий.
Гуманитарный проект #КнигиДонбассу реализуется по инициативе СП ЛНР с 2015 года. С 2019 года при участии ОП ЛНР и российских литераторов эта акция вышла на всероссийский уровень, и поставки книг осуществляются на регулярной основе. За это время различным учреждениям Республики, в первую очередь, библиотекам прифронтовых поселков, пенитенциарным и учебным учреждениям, было передано более пяти тысяч книг.
10 марта — Луганск

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