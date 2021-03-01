Выездное заседание коллегии Минздрава ЛНР по итогам 2020 года состоялось в Стаханове (ФОТО)

Выездное заседание коллегии Министерства здравоохранения ЛНР по итогам работы в 2020 году состоялось в стахановском городском Дворце культуры имени Максима Горького. Об этом сообщили в Министерстве.На мероприятии присутствовали представители Стаханова, Брянки, Первомайска, Кировска. Собравшиеся обсудили итоги работы ведомства за 2020 год, планы на 2021 год, вопросы борьбы с заболеваемостью жителей регионов коронавирусной инфекцией и вакцинации от нее."Пожалуй, это самые сложные территории, прифронтовые, здесь постоянно проходят боевые действия, работа медицинских работников направлена не только на сохранение здоровья жителей, оказание медицинской помощи населению, но и на ежедневное спасение жизни мирных жителей и защитников Республики, которые регулярно страдают от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Здесь достаточно много проблем, которые стоит обсудить с членами коллегии Министерства здравоохранения и руководителями территорий", – сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Министр подчеркнула, что медики прифронтовых регионов "совершают ежедневный подвиг, спасая мирных жителей и защитников Республики", и вручила отличившимся медицинским работникам правительственные и ведомственные награды.За профессионализм и добросовестное отношение к работе нагрудным знаком "За милосердие" награждена главный врач Стахановской центральной городской многопрофильной больницы Ирина Тартмина.Заведующий хирургическим отделением Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Артем Целютин отмечен благодарностью председателя Правительства ЛНР. Почетную грамоту Министерства здравоохранения ЛНР получил заведующий общехирургическим отделением, исполняющий обязанности главного врача Кировской городской многопрофильной больницы Семен Балахон, а благодарности ведомства были вручены заведующей терапевтическим отделением Брянковской центральной многопрофильной больницы Наталье Семенюк и главному врачу Калиновской участковой больницы Ольге Токуновой.Напомним, ранее выездные заседания коллегии Министерства здравоохранения ЛНР состоялись в администрациях Красного Луча, а также Свердловска и Свердловского района.10 марта — Луганск