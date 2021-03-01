Луганский краеведческий музей открыл выставку фотографий известных мест Луганска XX века (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский краеведческий музей (ЛКМ) открыл выставку "Остановись мгновенье", на которой представил историю столицы Республики в фотографиях. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Гостей вернисажа поприветствовал начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Анатолий Дегтярев. Он отметил, что "возможность увидеть исторические строения города позволяет вдохновиться" и выразил уверенность, что выставка станет популярной у луганчан и гостей города."Основная задача выставки – показать те места, которые во многом уже не существуют, показать, как выглядели места в то время", - сказал директор музея Артем Рубченко.На выставке представлены 55 редких фотографий города, снятых сотрудником газеты "Луганская правда", членом Союза журналистов СССР Василием Нарыжным и журналистом, литератором, председателем правления отделения ЛНР Межрегионального Союза писателей Сергеем Зарвовским, а также рядом неизвестных фотографов.Заведующий научно-исследовательским отделом современной истории ЛКМ Иван Слетин рассказал, что цель выставки – "показать с помощью фотографий, насколько изменились виды города в течение десятилетий, на рубеже веков, как менялись и перестраивались облики зданий, улиц, парков и скверов, как исчезали одни памятники и появлялись новые".На фотографиях можно увидеть процесс реконструкции здания филармонии, демонтажа и реставрации английских танков Mark V, мемориала Борцам Революции, мемориального комплекса Острая Могила.С выставкой можно ознакомиться в рабочие дни учреждения. Музей расположен по адресу:10 марта — Луганск