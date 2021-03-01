Forbes рассказал об американском плане по уничтожению российских танков

Фото: © РИА Новости, Виталий АньковForbes раскрыл подробности проекта Пентагона Assault Breaker 2 ("Срыв наступления 2"), который нацелен на уничтожение российских и китайских ударных сил в случае войны.Автор статьи отметил, что проект очень масштабный и пока о нем очень мало информации. Однако это не первый подобный план США, передает РИА Новости.Еще в 70-е годы НАТО, опасаясь, что Советский Союз в случае войны просто сомнет оборону альянса, разработали план Assault Breaker. Он предполагал быстрое и точное уничтожение тысяч советских танков и боевых машин, что позволило бы сорвать наступление и выиграть время для мобилизации натовских подразделений.в ЂКак в 2015 году рассказал тогдашний замминистра обороны США Боб Уорк, "Срыв наступления" предполагал применение самолетов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами.в ЂПо сути, этот план состоял из авиационной и наземной частей. Воздушная предполагала применение бомбардировщиков В-52 с новыми РЛС и ракетами, оснащенными высокоточными боевыми элементами в кассетах. В наземной составляющей должны были использоваться пусковые установки Сухопутных войск США, которые наводились на цель самолетами-разведчиками. Этот проект продемонстрировали в 1982 году, и на испытаниях присутствовали представители СССР.в ЂИсточник