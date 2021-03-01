Пенсионерка из Северодонецка поняла, что ее обманули только через три месяца





В Северодонецке 83-летняя женщина сообщила, что еще в декабре прошлого года ей позвонил неизвестный, представился племянником и попросил перечислить ему деньги. Женщиная через кассу в банке перевела все сбережения — 18677 грн. Лишь через три месяца пенсионерка поняла, что ее обманули.



В Рубежном 35-летний заявитель рассказал правоохранителям, что разместил объявление о продаже мобильного телефона на одном в интернете. Буквально на следующий день ему позвонил «покупатель». Оговорив условия оплаты, он прислал в мессенджере скриншот об оплате товара, а следующим сообщением была ссылка на сайт, где заявитель ввел полные секретные данные своей карты и код, поступивший от банка. В результате опрометчивых действий мужчина потерял почти 6 тыс грн, находившиеся на счету.



Также в полицию обратилась рубежанка с сообщением о том, что к ее 83-летней матери пришла неизвестная женщина и сообщила, что якобы заявительница заказала постельное белье, но не оплатила ее, поэтому мать должна отдать причитающиеся деньги. Доверчивая пенсионерка передала мошеннице 5700 грн и 18 тыс российских рублей, за что получила два пакета с бельем.



В полицию Лисичаска обратилась местная жительница относительно мошеннических действий со стороны продавщицы обуви, которая получила предоплату в размере 720 грн., но товар не отправила и заблокировала покупателя в переписке.



Все факты внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Новости Региона - Сегодня, 17:37 124 За последние сутки в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном зафиксированы новые случаи мошенничества. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.В Северодонецке 83-летняя женщина сообщила, что еще в декабре прошлого года ей позвонил неизвестный, представился племянником и попросил перечислить ему деньги. Женщиная через кассу в банке перевела все сбережения — 18677 грн. Лишь через три месяца пенсионерка поняла, что ее обманули.В Рубежном 35-летний заявитель рассказал правоохранителям, что разместил объявление о продаже мобильного телефона на одном в интернете. Буквально на следующий день ему позвонил «покупатель». Оговорив условия оплаты, он прислал в мессенджере скриншот об оплате товара, а следующим сообщением была ссылка на сайт, где заявитель ввел полные секретные данные своей карты и код, поступивший от банка. В результате опрометчивых действий мужчина потерял почти 6 тыс грн, находившиеся на счету.Также в полицию обратилась рубежанка с сообщением о том, что к ее 83-летней матери пришла неизвестная женщина и сообщила, что якобы заявительница заказала постельное белье, но не оплатила ее, поэтому мать должна отдать причитающиеся деньги. Доверчивая пенсионерка передала мошеннице 5700 грн и 18 тыс российских рублей, за что получила два пакета с бельем.В полицию Лисичаска обратилась местная жительница относительно мошеннических действий со стороны продавщицы обуви, которая получила предоплату в размере 720 грн., но товар не отправила и заблокировала покупателя в переписке.Все факты внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Новости Региона - Сегодня, 17:37 124

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