Новые санкции и закрытие предприятий. В пятницу состоится очередное заседание СНБО
Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится в пятницу, 12 марта.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Depo.ua».
Данилов отметил, что список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, были согласованы с президентом в понедельник.
Также, по его словам, в пятницу члены Совета планируют заслушать отчеты Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел по резонансным делам. Новости Украины - Сегодня, 18:10 129
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Depo.ua».
Данилов отметил, что список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, были согласованы с президентом в понедельник.
Также, по его словам, в пятницу члены Совета планируют заслушать отчеты Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел по резонансным делам. Новости Украины - Сегодня, 18:10 129
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