"Лугаком" предупредил о сбоях в работе сервисов мобильной связи ночью 11 марта

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" предупредил о сбоях в работе сервисов мобильной связи ночью 11 марта в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте компании.

"10 марта с 24:00 до 00:30 11 марта будут проводиться плановые работы на мобильных сетях "Лугаком" и "ЛТК". В связи с проводимыми работами возможны кратковременные прерывания всех сервисов мобильной связи. Приносим извинения за временные неудобства!" – говорится в сообщении.

Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях государственного унитарного предприятия "Почта ЛНР" в начале сентября. В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре – почти 400 тыс. По состоянию на конец ноября 2020 года активными абонентами "Лугакома" являлись более 700 тыс. жителей ЛНР.

10 марта — Луганск